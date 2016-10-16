Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Musul'da sivil kayıplar olmaması için ABD'nin özen göstermesi gerektiğini söyledi.
Putin, Suriye'nin Halep şehrinde durum ile Irak'ın Musul kentindeki durum arasında paralellik gördüğünü, Moskova'nın Musul'da planlanan operasyona çok duygusal tepki vermeyeceğini belirtti:
"Halep'le olan paralellik açık biçimde görülüyor. Halep çevresinde çok fazla insani sorun olduğunu söylerlerse, biz de partnerlerimize aynı şeyin Musul için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda ABD'li ve Fransız partnerlerimizin seçiçi olmasını, siviller arasındaki kayıpları en aza indirmeye ya da sivil kaybın olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını umuyoruz."
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