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vazgeçti

Norveç vazgeçti
Norveç Hükümeti, gelecek yıl Rusya'dan bağımsızlığının 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan komşusu Finlandiya'ya Halti dağının zirvesinin hediye edilmesi çağrılarını reddetti. Sosyal medyada iki ülkenin sınırında bulunan dağın 'ya bırakılması için kampanya başlatılmıştı. Ancak Norveç Başbakanı Erna Solberg, Anayasa'nın toprak tavizine izin vermediğini söyledi. Finlandiyalı yetkililer ise, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacağını açıkladı.
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