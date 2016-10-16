Norveç vazgeçti

Norveç Hükümeti, gelecek yıl Rusya'dan bağımsızlığının 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan komşusu Finlandiya'ya Halti dağının zirvesinin hediye edilmesi çağrılarını reddetti. Sosyal medyada iki ülkenin sınırında bulunan dağın Finlandiya'ya bırakılması için kampanya başlatılmıştı. Ancak NorveçBaşbakanı Erna Solberg, Anayasa'nın toprak tavizine izin vermediğini söyledi. Finlandiyalı yetkililer ise,önümüzdeki günlerde bir görüşmedaha yapılacağını açıkladı.
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