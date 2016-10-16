Irak Hava Kuvvetleri'nin, Musul'da binlerce broşür dağıttığı bildirildi.

Havadan atılan broşürlerin üzerinde "DEAŞ ya da karanlık inançlar olmayan bir Irak'ı kutlama zamanı", "Zafer zamanı geldi" gibi yazılar bulunuyor.

Broşürlerde Musul'u kurtarma vaktinin geldiği söylenirken, bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanacağı bildiriliyor.







Irak'ta 2014 yılından beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'a yönelik kara harekatı öncesinde ABD ve Fransa'ya ait uçaklar kentin doğusundaki DEAŞ hedeflerine operasyon düzenledi.

ABD'ye ait topçu birliklerinin de belirli aralıklarla Musul'u vurarak karadan da kent çevresinde "temizlik yaptığını" belirtti. Türkiye'nin harekata şu an itibarıyla katılmadığını belirten askeri kaynaklar, bu sabah Peşmerge güçlerinin kenti çevirmek için karadan Musul'a doğru hareket etmesinin beklendiğini ifade etti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk iseTwitter hesabından yaptığı açıklamada "Musul operasyonunu İbadi (Irak Başbakanı Haydar el-İbadi) ilan edecek. Bundan önce her açıklama erkendir" diyerek kara operasyonunun henüz başlamadığını söyledi.