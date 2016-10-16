Erbil'de aşiret liderlerinin katıldığı ve "Ninova, kurtuluşa evet yıkıma hayır" temasıyla düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadeleye ve kentlerin kurtarılmasına verdiği destek memnuniyetle karşılanırken Ninova'nın merkezi Musul'un kurtarılması için başlatılacak operasyona Haşdi Şabi milislerinin katılmasına karşı çıkıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak'taki siyasi rejim, ulusal çıkarlar konusunda ihmalkar davranarak, kendilerine iyilikte bulunan ülkelere nankörlük ederek bir kez daha ahmakça davrandı. Bizler Irak'ın ileri gelenleri ve aşiret liderleri olarak parlamentonun aldığı karara ve Haydar el-İbadi hükümetinin, Iraklılara her türlü askeri ve insani yardımı yapmış olan kardeş ve Müslüman ülke Türkiye'ye yönelik aldığı kararlara karşı olduğumuzu ilan ediyoruz."

Başka ülkelerin Irak'a milisler ve patlayıcılar gönderirken Türkiye'nin teröre karşı Irak halkının yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, Bağdat hükümetinin Türk hükümetine teşekkür etmesi gerekirken "her zamanki gibi ahmakça davrandığı" vurgulandı.

Irak hükümeti ve parlamentonun takındığı tavrın tahrik edici olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasım Süleymani ve milislerinin Salahaddin, Diyala, Kerkük ve Bağdat'ta Iraklıların cesetleri üzerinde dans etmesi ve yabancı ülkelerin ülkenin içişlerine karışması hükümeti tahrik etmezken Türkiye'ye düşmanca davranılıyor."

