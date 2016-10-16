Rejim ve Rus güçlerinin en yoğun hava saldırılarına maruz kalan bölgelerden biri olan Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde, son zamanlarda sığınak yapımının hız kazandığı ifade ediliyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Ömeru'd Dumani isimli Suriyeli, 6 kişilik ailesi için evinin yakınında bulduğu boş alanda, yerin 4 metre altında bir sığınak yaptığını söyledi.

Dumani, "Yaklaşık 5 metrekare genişliğe, 2 metre yüksekliğe ve bir de havalandırma boşluğuna sahip sığınakta, su ve battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerini de bulunduruyoruz." dedi.

Sığınak kazma işlemini elindeki basit imkanlarla ancak iki haftada bitirebildiğini kaydeden Dumani, sığınak yapımında inşaat işçiliği tecrübesinden de istifade ettiğini dile getirdi.

Dumani ayrıca gecekondu mahallesindeki kerpiç evinde neredeyse her gün bombalarla sallandıklarını ve hemen sığınağa kaçtıklarını belirterek, "Şu anda sığınağı tüm mahallenin sığabileceği şekilde genişletmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

TÜKENEN ATEŞKES UMUTLARI SIĞINAK YAPIMINI ARTIRDI

Öte yandan Duma'daki aktivist Ebu'l Hasan El Endulusi, Duma'nın rejim ve Rus güçlerinin saldırılarına en çok maruz kalan bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Endulusi, "İlçede 25 bin aile yaşıyor ve mevcut sığınaklar ihtiyacın yalnız yüzde 10'unu karşılıyor." diye konuştu.

Bombardıman sırasında sığınağı olmayan ailelerin de bodrum ve binaların girişlerine saklandığını anlatan Endulusi, ilçe halkının yakın gelecekte bir ateşkes umudunu kaybetmesi nedeniyle son dönemde sığınak yapımında artış olduğunu ifade etti.

Duma, Suriye devriminin çıkış noktası olan Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı eylemlerin ilk yapıldığı yerler arasında bulunuyor.

Suriye'deki olayların başlamasından sonra birçok katliama sahne olan Duma, en kanlı günlerinden birini 16 Ağustos 2015'te bir pazar yerinin vurulması sonucu yaşamış, söz konusu saldırıda 110 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı.