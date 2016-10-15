İskoçya bölgesel hükümetinin Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, partisinin yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, İskoçya'da yeniden bir bağımsızlık referandumu olursa bunun 2014'teki referandum sonucuna saygı duyulmadığı için değil, İskoçya'ya 2014 yılında verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı gerçekleşeceğini ifade etti.

Bağımsızlığın zorluklarıyla beraber geleceğini ancak bağımsızlıkla birlikte çözümlerin kendi ellerinde olacağını dile getiren Sturgeon, şöyle konuştu:

"Sert bir AB'den çıkışı önlemek için çalışacağız. Birleşik Krallık AB'den ayrılsa bile İskoçya'yı ortak pazarda tutabilmek için yeni yetkiler isteyeceğiz. Muhafazakar Parti hükümeti tüm bu çabaları reddederse, hayat standartlarımızı düşürürse, açık, kucaklayıcı ve çeşitlilikleri barındıran ülke saygınlığımıza ve ekonomimize zarar verirse, İskoçya'nın daha iyi bir gelecek seçme şansı olmalıdır. İskoçya'nın bu şansa sahip olmasını sağlayacağım."

BERLİN'DE DAİMİ TİCARİ TEMSİLCİLİK

SNP üyesi olduğu 30 yıl boyunca İskoçya'nın bir gün bağımsız bir ülke olacağı konusunda şüphesi olmadığını aktaran Sturgeon, şunları söyledi:

"Bugün buna her zamankinden daha güçlü inanıyorum ancak bunun ancak İskoç halkının isteğiyle mümkün olacağını da biliyorum. 2014 referandumunda neden bağımsızlık kararı çıkmadığını anlamamız gerekiyor. Bağımsızlık istemeyenlerin çoğu, Birleşik Krallık'ın içerisinde yer almanın ekonomik güvence, dünyada daha güçlü söz hakkı ve AB'de garanti bir yerimizi olacağına inandı ama bugün artık durum çok farklı."

Sturgeon, Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan AB referandumundan birlikten ayrılma yönünde sonuç çıkmasından duyduğu üzüntüye işaret ederek İskoçya'nın Avrupa'nın kalbinde kalmaya devam etmesi için Berlin'de daimi ticari temsilciliği açacağını duyurdu.

"BU BİR İNSANLIK KRİZİDİR"

Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 400 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkate çeken Sturgeon, "Esed rejiminin barbarlığı ve Rusya'nın eylemleri korkunç. Geçen ay İskoçya'ya bin Suriyeli sığımacı alındı. İngiliz hükümetini, bu konuya göçmen konusuymuş gibi yaklaşmaya son vermeye çağırıyorum. Bu bir insanlık krizidir."