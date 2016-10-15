İdlib'te sivil katliamı: 11 ölü

Sivil savunma yetkilisi Vasik Harak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin, İdlib'in kuzeyinde muhaliflerinin kontrolündeki Tırmenin beldesindeyerleşim alanına düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Harak, "Beldede ilaç deposunu bombalayan savaş uçakları, sivil savunma merkezine de saldırdı." dedi.

Olayda bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiğini vurgulayan Harak, bombardımanda iş yerlerinde çıkan yangınların sivil savunma ve itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydetti.