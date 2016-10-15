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Fransızlar sorun istiyor

Fransızlar sorun istiyor
Fransa, yine Türk düşmanlığını gösterdi. Ermeni soykırımı iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı Senatosu'nda kabul edildi. Tasarıya 146 senatör 'hayır' oyu verirken 156 senatör ise kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile Senato Başkanı resmi konutunda akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Oylamada Senato Başkanı Larcher'in çekimser oy kullanması dikkat çekti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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