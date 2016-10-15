Fransızlar sorun istiyor

Fransa, yine Türk düşmanlığını gösterdi. Ermeni soykırımı iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Tasarıya 146 senatör 'hayır' oyu verirken 156 senatör ise kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile Senato Başkanı resmi konutunda akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Oylamada Senato Başkanı Larcher'in çekimser oy kullanması dikkat çekti.
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