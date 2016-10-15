NBC News kanalına konuşan Amerikan istihbarat yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Rusya'ya siber anlamda cevap verilebilmesi için CIA yetkililerine gerekli çalışmayı yapmaları talimatını verdiğini iddia etti.

KREMLİN YÖNETİMİNİ UTANDIRMAK İSTİYORLAR

Haberde CIA ilgili birimlerinin, Kremlin yönetimini "utandıracak" bir siber saldırı için seçeneklerini Beyaz Saray'a sunacağı, ardından Moskova'ya "siber" cevabın verileceği kaydedildi. Siber saldırı çalışmasının boyutlarıyla ilgili detay vermeyen yetkililer, ABD'nin teknolojik olarak Rusya'ya bir cevap vermesinin öncelikli amaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD RUSYA'YI 'RESMEN' SUÇLAMIŞTI

ABD yönetimi, geçen hafta, Demokrat Partinin kurum ve seçim kampanyalarına yönelik siber saldırı olaylarıyla ilgili Rusya'yı ilk kez "resmen" suçlamış ve Moskova'yı "Amerikan seçimlerini etkilemeye çalışmakla" itham etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın "Rusya'ya siber cevabımız orantılı olacak." ifadesini aktarmıştı.

CLİNTON AÇIKÇA RUSYA'YI SORUMLU TUTUMUŞTU

İlk kez geçen haziran ayında Demokrat Parti yönetimi tarafından gündeme getirilen siber saldırı konusu, arkasında Rusya'nın olup olmadığı tartışmasıyla uzun süre Amerikan kamuoyunun gündeminde kalmış, temmuz ayı sonunda da Demokratların başkan adayı Hillary Clinton açıkça Rusya'yı suçlamıştı.



ABD'li yetkililerin "siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutan" önceki açıklamaları, Moskova yönetimi tarafından reddedilmişti.