Birleşmiş Milletler Bilim eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO, Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bir bağı olmadığı yönünde karar aldı. Kararda İsrail'in, Kudüs'teki dini ve kutsal yerleri idare etme biçimi eleştirilirken, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kararı "UNESCO'daki absürt tiyatro devam ediyor. Örgüt bugün gerçek dışı başka bir kararı daha kabul etti ki bu karar, İsrail'in El Aksa ve Batı Duvarı ile herhangi bir bağının olmadığını söylüyor" sözleriyle eleştirdi.

UNESCO ile tüm işbirliğini donduran Tel Aviv yönetimi, uluslararası örgütün verdiği hükümle tarihi inkar ettiğini ve terörü cesaretlendirdiğini savundu.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlıkla bağlantısına özellikle dikkat çekilen kararda, İsrail'in bu bölgenin Musevilikle bir bağı olduğu iddiasına ise yer verilmedi. UNESCO'daki FilistinDelegasyonu adına açıklama yapan Mounir Anastas, "İsrail, bu kararda Filistinlilerin ve Arap grubun, Kudüs'ün eski kentinin Yahudi halkı için önemini ve tarihini inkar ediyormuş gibi davranıyor. Eğer kararın üçüncü paragrafını okursanız aslında üç tek tanrılı din için tarihi önemin tanınmasıyla başladığını göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Örgütün Dışişleri Komisyonuna sunulan karar tasarısı, 6'ya karşılık 24 'evet' oyu ile kabul edildi. 26 üye çekimser kalırken, iki üye oylamaya katılmadı.

İsrail'in tepki ile karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya veİngiltere 'hayır' oyu kullanan ülkeler arasında yer aldı.

HAMAS VE FETİH'TEN YAZILI AÇIKLAMA

Karar, Filistin tarafında ise sevinçle karşılandı. Siyasi rakipler Hamas ve Fetih Hareketi, karardan duyduğu memnuniyeti yazılı açıklamayla duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "UNESCO'nun Musevilerin Aksa ile bağının bulunmadığına ilişkin kararı, doğru yönde atılan bir adım. Filistin halkının tüm haklarına kavuşması için uluslararası kurumların da gerekli diğer adımları atması gerekiyor" denildi.

Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi ise, yazılı açıklamasında "Kararın önemi içeriğinden kaynaklanıyor. Kararda Museviliğin Mescid-i Aksa ve Kudüs ile hiçbir ilgisinin olmadığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlıkla bağlantısına özellikle dikkat çekilen karar tasarısının, gelecek hafta UNESCO'nun 58 üyeli yönetim kurulunda bir kez daha oylanması bekleniyor.