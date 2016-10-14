Rusya'dan süresiz Suriye anlaşması!

Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan anlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin üsse süresiz olarak yerleşmesini içeriyor. Anlaşma önce parlamentonun alt kanadı Duma, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayını aldı. Anlaşma Putin'in imzasıyla resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu.
Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemeyecek. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirlenecek. Himeymim Üssü'ne getirilecek eşyalar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmayacak. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olacak. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açmayacak.Rusya son dönemde yaptığı hamlelerle Suriye'de askeri varlığını kalıcı hale getiriyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin Tartus şehrinde kalıcı donanma üssü kuracağını söylemişti.
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Kendi kendine bir kağıda imza atmakla olmaz o işler. Düşmanın büyüklüğü zihninizde oluşturduğu algı kadardır. Milletler bu algılar sonucu savaşmadan teslim alınır köleleştirilir. Suriye'de dengeler sürekli değişiyor, maskeler düşüyor, oyunlar bozuluyor, algılar değişiyor. Mücadele önce zihinlerde kazanılır sonra bu zafer sahaya yansır. İşte Türkiye'de değişen de bu. Zihnimizdeki eziklikten kurtulduk, AB’yi ABD'yi, Rusya'yı zihnimizde yendik İmparatorluğumuzu zihnimizde kurduk, ve bundan sonra sahaya yansımalarını göreceğiz. MATRIX filmlerini tekrar tekrar izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bu yüzden “Yenilmez süper güç ABD” filmlerle bütün insanlığın zihnine kazınıyor. İnsanlar buna inandığı için ABD bu kadar güçlü göründü. Kısacası "Geldikleri gibi giderler" çünkü biz buna inandık. Zihnimizde bu işi bitirdik.
bırakın ABD tutuşsun ,çünkü ABD buralara göz dikmiş durumda asla vazgeçmiyecek ,RUSYA onu ancak frenler ,
bizim için çok büyük tehlike.
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