Rusya'dan süresiz Suriye anlaşması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören anlaşmayı onayladı.Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan anlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin üsse süresiz olarak yerleşmesini içeriyor. Anlaşma önce parlamentonun alt kanadı Duma, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayını aldı. Anlaşma Putin'in imzasıyla resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu.

Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemeyecek. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirlenecek. Himeymim Üssü'ne getirilecek eşyalar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmayacak. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olacak. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açmayacak.

Rusya son dönemde yaptığı hamlelerle Suriye'de askeri varlığını kalıcı hale getiriyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin Tartus şehrinde kalıcı donanma üssü kuracağını söylemişti.