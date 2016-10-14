NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İtalya Dışişleri Bakanı Gentiloni, Roma'daki NATO Koleji'nde"NATO'nun Akdeniz ve Orta Doğu'da Ortaklarıyla İşbirliği" başlıklı konferansa katıldı.

Stoltenberg, konferans sırasında gazetecilerin,"Türkiye askerlerinin şiddet kullanılarak bölgeden çıkarılmaya çalışılması durumunda, NATO'dan yardım isterse ne yapılacak?"sorusunu yanıtlarken, "Türkiye, Suriye ve Irak'taki durumdan en çok etkilenen NATO ülkesi" dedi ve ekledi:

"Türkiye kendini savunması gereken pek çok terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Türkiye en yüksek göçmen nüfusunu barındıran ülke. Hepimiz kabul etmeliyiz ki, Türkiye jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle önemli bir NATO müttefikidir. NATO olarak biz, Suriye ve Irak'taki bu duruma bir çözüm bulacak her türlü çabayı destekleyeceğiz. NATO aynı zamanda koalisyon güçlerini de hem DAEŞ'le savaşlarında askeri olarak hem de politik müzakerelerde desteklemeye devam edecektir. Bu uzun bir yol, güç bir iş; ancak, hafta sonu çok önemli olduğunu düşündüğümüz görüşmeler yapılacak."