Kremlin: O silahları Türkiye'ye verebiliriz

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk tarafının istemesi halinde Rusya, hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir" dedi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, hava savunma sistemleri alanındaki işbirliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmesinde gündeme geldiğini söyledi.

Peskov, bunun tamamen ticari bir konu ve çok hassas bir işbirliği alanı olduğu belirterek "Türk tarafının istemesi halinde Rusya hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir" dedi.