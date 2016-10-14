Fransa'da Ermeni soykırımını iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı Senato'da kabul edildi. Tasarıya 146 senatör 'hayır' oyu verirken 156 senatör ise kabul edilmesi yönünde oy kullandı.
Fransa'da Ermeni lobisinin 2006 soykırım iddialarını inkâr edenleri cezalandırmak için başlattıkları siyasi mücadele de François Hollande döneminde hedefine ulaşmış oldu. Senato da kabul edilen tasarının yeniden meclise gönderilecek tartışma yapılmayacak değişikliklerle 3 hafta sonra yasallaşacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile Senato Başkanı resmi konutunda akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Oylamada Senato Başkanı Larcher çekimser oy kullandı.
Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen inkar tasarısını Anayasa Konseyi, ifade hürriyetini sınırlandırdığı gerekçesiyle iptal etmişti.
Tasarının yeniden Anayasa Konseyi'ne taşınması için Senato veya Meclis Başkanı'nın itirazı veya en az 60 senatör veya vekilin imzası gerekiyor.
Üçüncü olarak bu konuda her hangi bir vatandaş bir yıl hapis ve 40 bin Euro ceza alırsa bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak bu konuda yasaya karşı olan senatörler olduğunu belirterek iptal isteyecek.
Fransa Türk tarihini koruma mücadele derneği karşı görüş olarak yasa onaylandıktan sonra dava açmaya hazırlanıyor.
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