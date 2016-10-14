Çirkeflik rüzgarı!

Darbelerin ve teröristlerin en büyük destekçisi ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Hillary Clinton, +18 tartışma üslubuna geçti. Trump birkaç kadını yanına alarak basın toplantısı düzenledi. Kadınlardan biri, "Bill Clintonbana tecavüzetti. Hillaryde beni tehditetti" dedi. Hillary'nin kampanya ekibi de, aynı yönteme başvurdu. Manhattanlı Jessica Leeds, Times'a yaptığı açıklamada, bir New York uçuşu sırasında Trump'la yan yana oturduğunu ve emlak kralı Trump'ın aradaki kolçağı kaldırıp kendisine dokunmaya başladığını öne sürdü. Trump'a ait emlak şirketinde resepsiyonist olarak çalışan 22 yaşındaki Rachel Crooks ise Cumhuriyet- çi adayın kendisini asansör beklerken öptüğünü iddia etti. 2005'te yaşanan olayı anlatan Crooks, "Çokuygunsuzdu,gözü dönmüşgibiydi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada trend topic olan bu durum nedeniyle milyonlarca Amerikalı, iki adaya da tepki gösterdi.
- Hillary de Donald Trump da, utanmaz. Bunu kanıtladılar.
- Onların tartışmalarından ben utandım, onlar hala insan içine çıkabiliyor.
- 7 Yıldır ABD'de yaşıyorum. Amerika'da ahlak sınırlarının iyice genişlediğini fark ettim.
- Bakmayın siz onların böyle kavga ettiğine. İkisi de yakın arkadaş, bir senaryoyu oynuyorlar.
- Dünyaya ahlak dersi verenleri seyrediyoruz. Bunlar aynaya baksa, çatlatırlar.
- Bill Clinton zorla stajyeriyle birlikte olmuştu. Adayların ikisinin de Bill'den farkı yok.
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