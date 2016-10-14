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Çirkeflik rüzgarı!

ABD başkan adayları Trump ve Clinton, ahlak sınırlarını aştı... Trump, “Hillary, eşinin tecavüz ettiği kadına baskı yaptı” dedi... Hillary de, iki kadın çıkardı ve ‘Trump bizi taciz etti’ dedirtti

Çirkeflik rüzgarı!
Darbelerin ve teröristlerin en büyük destekçisi ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Hillary Clinton, +18 tartışma üslubuna geçti. Trump birkaç kadını yanına alarak basın toplantısı düzenledi. Kadınlardan biri, "Bill Clinton bana tecavüz etti. Hillary de beni tehdit etti" dedi. Hillary'nin kampanya ekibi de, aynı yönteme başvurdu. Manhattanlı Jessica Leeds, Times'a yaptığı açıklamada, bir New York uçuşu sırasında Trump'la yan yana oturduğunu ve emlak kralı Trump'ın aradaki kolçağı kaldırıp kendisine dokunmaya başladığını öne sürdü. Trump'a ait emlak şirketinde resepsiyonist olarak çalışan 22 yaşındaki Rachel Crooks ise Cumhuriyet- çi adayın kendisini asansör beklerken öptüğünü iddia etti. 2005'te yaşanan olayı anlatan Crooks, "Çok uygunsuzdu, gözü dönmüş gibiydi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada trend topic olan bu durum nedeniyle milyonlarca Amerikalı, iki adaya da tepki gösterdi.

- Hillary de da, utanmaz. Bunu kanıtladılar.
- Onların tartışmalarından ben utandım, onlar hala insan içine çıkabiliyor.
- 7 Yıldır ABD'de yaşıyorum. Amerika'da ahlak sınırlarının iyice genişlediğini fark ettim.
- Bakmayın siz onların böyle kavga ettiğine. İkisi de yakın arkadaş, bir senaryoyu oynuyorlar.
- Dünyaya ahlak dersi verenleri seyrediyoruz. Bunlar aynaya baksa, çatlatırlar.
- Bill Clinton zorla stajyeriyle birlikte olmuştu. Adayların ikisinin de Bill'den farkı yok.
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