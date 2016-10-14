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BM’de dönemi

BM’de Guterres dönemi
Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu'nda 'i genel sekreterliğe seçilmesinden dolayı tebrik etti. Türkiye'nin Guterres'in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüttüğü 2005-2015 yılları arasında sergilediği özveriyi takdirle izlediği belirtilen açıklamada, "Yeni görevinde de iyi ilişkiler içinde olacağına güvenimiz tam" denildi.
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