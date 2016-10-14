Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binasında Malta Delegasyonunun açtığı ve sürgün konusunu işleyen sergide, yüzlerce fotoğraf ve dergi kapağından oluşan dev bir kolaja yer verildi. "Sürgün: Çıkılmayan yol" isimli sergi, Maltalı sanatçı Norbert Francis Attard tarafından Malta'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) imza koyuşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla açıldı. Sergiyi oluşturan kolajda yer alan yüzlerce kareden biri olan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın Peygamber Hz. Muhammed'i başında bomba ile resmeden çizimi Türk Delegasyonu üyelerinin tepkisini çekti. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi konularında danışmanlığını yapan Hakan Karabulut, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında kolajdan çizimi kopararak Çavuşoğlu'na gösterdi. Çavuşoğlu'nun olayı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt ile görüşmesi sırasında dile getirdiği ve "Nefret suçları ile mücadele eden Avrupa Konseyi'nde Müslümanlara hakaret eden bir çizimin yerinin olamayacağı" vurgusunu yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Avrupa Konseyi binasında açılan bir sergide nefret suçu kapsamında değerlendirilen bir karikatürün sergilenmesi doğru değil." açıklamasını yaptı. Usta, danışmanının haklı olarak karikatüre tepki verdiğini ve Konsey'deki en üst düzey yetkiliye ulaştırmak amacıyla karikatürü yerinden kaldırdığını belirtti.

Konuyla ilgili AA'ya açıklama yapan danışman Karabulut da, "Peygamberimize yani 1.5 milyardan fazla kişinin peygamberine hakaret eden bir karikatürün ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmemesi gerekir. Avrupa Konseyi nefret suçlarına karşı kampanyalar yürütüyor. Bu en büyük nefret suçudur. Kimsenin hangi amaç ve araçla olursa olsun, bir dinin veya bir kültürün değerlerini terörize etmeye hakkı yoktur. Karikatürü o sırada Konsey binasındaki serginin yakınında bulunan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve AKPM Başkanı Pedro Agramunt'a gösterip tepkimi dile getirmek için yerinden çıkardım." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Avrupa Konseyinden bir açıklama yapılmazken, sanatçı Norbert Francis Attard, Malta basınına yaptığı değerlendirmede, tepki çeken karikatür üzerinde değişiklik yaptığını, Hz. Muhammed olarak çizilen karikatürün yüz kısmını kapattığını söyleyerek böyle bir tepkiyi beklemediğini açıkladı.

Avrupa Konseyi, son yıllarda ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalarla toplumu bölen ve nefret uyandıran söylemlerin yasaklanması, ırkçı ve dini nefreti körükleyen kişi veya yayınların cezalandırılması çağrısı yapıyor.

Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten isimli gazetenin 2005 yılında Hz. Muhammed ve Müslümanlara hakaret karikatürlerini yayınlaması tüm dünyada tepki ile karşılanmıştı.