ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında bir soru üzerine "PKK'yı çok açık bir şekilde terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. PKK'nın Musul operasyonunda yer almasını desteklemiyoruz." dedi.

Tükiye'nin PKK terörüne karşı halkını korumasını desteklediklerini belirten Toner, "Türkiye, PKK saldırılarına karşı halkını korumak için her hakka sahiptir." diye konuştu.

Toner, PKK ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki diğer Kürt grupları birbirinden ayırdıkları iddiasını tekrar ederek, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin DAEŞ'e karşı önemli bir güç olduğunu ileri sürdü.

Toner'a ayrıca Irak milletvekili Avatif Naime'nin terör örgütü PKK'ya Bağdat'ta ofis açmaları yönünde yaptığı çağrıya ilişkin soru yöneltildi.

Iraklı vekilin çağrısını görmediklerini söyleyen Toner, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu tekrarladı ve "Elbetteki bunu desteklemeyiz." ifadesini kullandı.