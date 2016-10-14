ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında bir soru üzerine "PKK'yı çok açık bir şekilde terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. PKK'nın Musul operasyonunda yer almasını desteklemiyoruz." dedi.
Tükiye'nin PKK terörüne karşı halkını korumasını desteklediklerini belirten Toner, "Türkiye, PKK saldırılarına karşı halkını korumak için her hakka sahiptir." diye konuştu.
Toner, PKK ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki diğer Kürt grupları birbirinden ayırdıkları iddiasını tekrar ederek, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin DAEŞ'e karşı önemli bir güç olduğunu ileri sürdü.
Toner'a ayrıca Irak milletvekili Avatif Naime'nin terör örgütü PKK'ya Bağdat'ta ofis açmaları yönünde yaptığı çağrıya ilişkin soru yöneltildi.
Iraklı vekilin çağrısını görmediklerini söyleyen Toner, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu tekrarladı ve "Elbetteki bunu desteklemeyiz." ifadesini kullandı.
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ey amerika, dün ırak ta, kuveyt te, afganistan da, pakistan da vs ne işin varsa bugün de suriye de aynı oyundasın. Türkiye'de de denedin ama biz yutmadık. Sahi Yemen de ne işin var? Artık dünyanın yakasından düşsen diyorum. İsrail ile amerika olmasa dünyaya huzur gelir... ab, bm, nato vs hepsi amerikanın uşağı değil mi? İşte bu yüzden DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR diyoruz...var mı itirazı olan?
abd türkiyenin sabrını test ediyor olmalı.abd olası incirlik ihtimaline karşı pyd yi koltuğunun altınd tutmak istiyor.abd sabır sınırlarını çok ama çok zorluyor.şu bir gerçek ki kirpiden post ABD DEN DOST OLMAZ.
nasil kiviriyorlar görüyorsunuz....Misir dansözlerini geride biraktilar...ama bu onlarin geninde var...
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