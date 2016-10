ABD büyük operasyon için düğmeye bastı

Suriye PKK'sının Fırat'ın batısında bulunmaması konusunda Türkiye'nin hassasiyetini gözettiğini her fırsatta dile getiren ABD , Fırat'ın batısındaki Münbiç'te PKK'lıları eğitiyor. Münbiç ve Ebu Galgal'da oluşturulan kamplarda PKK/ PYD 'li teröristlere ABD'li subaylar eğitim veriyor. Bir albay ve 7 askeri uzman tarafından verilen dersler 'taktik-strateji', 'füze', 'tank' ve 'ateşli silahlar' başlıklarından oluşuyor. Bu eğitimi alan terörist sayısının 4 bini aştığı ifade ediliyor. Kurslara eylül ayında katılanlar şu günlerde mezuniyet heyecanı yaşıyor. PKK'lı teröristler için düzenlenen sertifika töreninde ABD'li bir albay, örgüt üyelerine "Rakka operasyonuna hazır olun" talimatı verdi.Humus operasyonu ile birlikte Rakka'ya da saldırmayı hedeflediklerini belirten ABD'li subaylar, Türkiye'nin her iki operasyona da dahil edilmeyeceğini, Rakka'da kara gücü olarak Suriye PKK'sının kullanılacağını taahhüt etti. Musul operasyonunda da Şii milislerle birlikte PKK'yı kullanacak olan Pentagon, Ankara'yı oyundışı tutmak için her yolu deniyor. Münbiç'teki sertifika töreninde ABD'li subayların teröristlere, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başlatan Türkiye'yi masanın dışında tutacağız" dediği iddia edildi.Kuzey Suriye'de ABD eliyle birçok bölgeyi işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'li üst düzey isimler, Rakka operasyonu için 8 ila 10 bin militanın seferber edileceği sözünü verdi. PYD'nin Halep'te muhaliflere karşı savaşan Şii Nüceba Hareketi, Bedir Tugayları ve Hizbullah içindeki üyelerinin de ABD'ye Rakka için desteklerini ilettiği öğrenildi.ABD'li subayların eğitim verdiği PYD kampını eylül ayı içerisinde ziyaret eden isimler arasında Esed'in milletvekili Muhammed el Rabi ve yine bölge milletvekillerinden Muhammed Hayır el Marşi'nin de olması dikkat çekti. Bu ziyaretler, "ABD, Rakka için PYD ile birlikte Esed'le de işbirliğine gidecek" şeklinde yorumlanıyor.