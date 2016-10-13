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’e operasyon

Süpermen’e operasyon
Sayısız filmi yapılan çizgi kahraman , her ikisi de Yahudi olan Jerry Siegel ve çizgi roman ressamı Joe Shuster tarafından yaratılmıştı. Siegel, Süpermen'in Yahudi olduğuna dikkat çekmişti. Ünlü yapımcı Frank Miller, yeni Süpermen'in Yahudi köklerinin öne çıktığı bir film olması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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