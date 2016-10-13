Moskova'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Zaharova, Lozan'daki görüşmeye Rusya, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılmasının planlandığını ifade etti.

Zaharova, toplantının ana gündem maddesinin Suriye'de ateşkesin yeniden sağlanması olacağını belirterek, "Lozan formatının başarılı olması için bütün büyük oyuncuların bazı yükümlülükler üstlenmesi ve sahadaki güçlerin ateşkese uyması için gerekli çalışmayı yürütmesi gerekecek. Başarı durumunda, Suriye krizinde siyasi çözümün yeniden başlaması için ön koşullar oluşturulmuş olur." dedi.

Konuşmasında Halep'teki duruma da değinen Zaharova, Rusya, Esed rejimi ve BM'nin oradaki durumun çözüme kavuşması için seçenekler aramaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün CNN International kanalına yaptığı açıklamada, Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın toplantıya katılması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, bu toplantıyla geçen ay askıya alınan Rusya-ABD anlaşmasında yer alan prensipler temelinde bir diyaloğun başlatılmasını ümit ettiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 15 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentine giderek, Suriye krizinin çözümü konusunda "önemli müttefiklerle" görüşeceği duyurulmuştu.