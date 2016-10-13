  1. BM’de Guterres dönemi

İşgalci 'e tokadı!

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (), ’nın Musevilikle bir bağı olmadığı yönünde karar aldı.

İşgalci İsraile Mescid-i Aksa tokadı!
Kararda 'in, 'teki dini ve kutsal yerleri idare etme biçimi eleştirilirken, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğu ifade edildi. 'nın Müslümanlıkla bağlantısına özellikle dikkat çekilen kararda, İsrail'in bu bölgenin Musevilikle bir bağı olduğu iddiasına ise yer verilmedi.

Dışişleri Komisyonuna sunulan karar tasarısı, 6'ya karşılık 24 ''evet'' oyu ile kabul edildi. 26 üye çekimser kalırken, iki üye oylamaya katılmadı. İsrail'in tepki ile karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere ''hayır'' oyu kullanan ülkeler arasında yer aldı.
UNESCO'nun 58 üyeli yönetim kurulu pazartesi günü kabul edilen tasarıyı bir kez daha oylayacak.

Yine aynı yönetim kurulu, nisan ayında aldığı bir kararda, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlarla bağlantısına dikkati çekmişti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 22:55
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