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Cenevre'de Rus uçağına bomba ihbarı

İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'ndan 'nın başkenti Moskova'ya uçmaya hazırlanan uçaktaki yolcular, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.

Cenevrede Rus uçağına bomba ihbarı

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, 12.35'te Cenevre'den 115 yolcusuyla havalanması planlanan 2381 sefer sayılı, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Cenevre emniyetinden bomba imha ekipleri, uçakta ve yolcuların bagajlarında arama yaptı.

Bomba ihbarında bulunan kişinin Rus vatandaşı olduğu ve polis tarafından gözaltına alınarak sorgulandığı bildirildi.

Öte yandan, ndan yapılan yazılı açıklamada, yolcuların başka bir uçakla Moskova'ya götürüleceği belirtildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 19:27
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