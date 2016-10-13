Cenevre'de Rus uçağına bomba ihbarı

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, 12.35'te Cenevre'den 115 yolcusuyla havalanması planlanan 2381 sefer sayılı, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Cenevre emniyetinden bomba imha ekipleri, uçakta ve yolcuların bagajlarında arama yaptı.

Bomba ihbarında bulunan kişinin Rus vatandaşı olduğu ve polis tarafından gözaltına alınarak sorgulandığı bildirildi.

Öte yandan, Aeroflot Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, yolcuların başka bir uçakla Moskova'ya götürüleceği belirtildi.