BM Genel Sekreterliğine o isim seçildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Antonio Guterres'i oybirliği ile yeni BM Genel Sekreteri seçti.

9. BM Genel Sekreteri seçim süreci tamamlandı. İsmi daha önce BM Güvenlik Konseyince BM Genel Kuruluna önerilen eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, BM Genel Kurulu tarafından oybirliği ile 9. BM Genel Sekreteri olarak atandı.

Guterres, 5 yıllık görevine 1 Ocak 2017'den itibaren başlayacak. BM teamüllerine göre genel sekreterler beş yıllık iki dönem halinde görev yapabiliyor.

İki dönem görev yapan 8. Genel Sekreter Ban Ki-mun, 31 Aralık'ta görevden ayrılacak.

Guterres'in seçilmesinin ardından konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, halefi Guterres'i tebrik etti.

Gutterres'in hem siyasetçi hem de eski BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak tecrübelerini anımsatan Ban, "Günümüz dünyasının tehlikeleri ve istikrarsızlıkları karşısında Guterres, tecrübeli bir siyasetçi ve diplomat olarak mükemmel bir seçim." dedi.

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson da konuşmasında, geçiş sürecinde Guterres'e her türlü desteği vereceklerini belirterek Antonio Guterres'i tebrik etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde ender görülen bir uzlaşıyla BM Genel Kuruluna önerilmişti.