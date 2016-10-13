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'da 'lı teröriste hapis cezası

Terör örgütü 'nın yapılanmasının elebaşlarından olan Ali Ö., 3,5 yıl hapis cezası aldı.

Almanyada PKKlı teröriste hapis cezası

'da 2010 yılından bu yana terör örgütü 'ya para topladığı belirlenen Ali Ö. hakkında karar çıktı.

Mahkeme, PKK'lı teröristi 3,5 yıl hapse mahkum etti. Kararda, PKK'nın yabancı bir terör örgütü olduğunun altı çizildi.

4,5 YIL İSTENMİŞTİ
Ali Ö, 12 Şubat 2015'te Villingen Schweningen kentinde gözaltına alınmış, davanın ilk duruşması 1 Aralık 2015'te yapılmıştı. Başsavcılık, soyadı açıklanmayan zanlı hakkında 4,5 yıl hapis cezası talep etmişti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 19:29
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