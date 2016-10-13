Almanya'da 2010 yılından bu yana terör örgütü PKK'ya para topladığı belirlenen Ali Ö. hakkında karar çıktı.
Mahkeme, PKK'lı teröristi 3,5 yıl hapse mahkum etti. Kararda, PKK'nın yabancı bir terör örgütü olduğunun altı çizildi.
4,5 YIL İSTENMİŞTİ
Ali Ö, 12 Şubat 2015'te Villingen Schweningen kentinde gözaltına alınmış, davanın ilk duruşması 1 Aralık 2015'te yapılmıştı. Başsavcılık, soyadı açıklanmayan zanlı hakkında 4,5 yıl hapis cezası talep etmişti.
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