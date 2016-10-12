Türkçe’yi çok sevdi

31 / 20
30 / 16
26 / 12
21 / 3
27 / 14
29 / 12
26 / 13
27 / 21
18 / 0
25 / 16
30 / 20
27 / 17
29 / 13
30 / 11
22 / 5
29 / 17
26 / 9
19 / 6
26 / 11
27 / 13
29 / 19
24 / 18
27 / 11
25 / 11
29 / 18
29 / 12
28 / 15
27 / 16
28 / 8
25 / 7
19 / 3
27 / 14
29 / 16
27 / 17
24 / 9
22 / 10
28 / 19
26 / 8
23 / 12
25 / 19
27 / 20
29 / 18
30 / 14
27 / 12
20 / 0
25 / 11
26 / 9
27 / 10
25 / 17
26 / 8
29 / 16
29 / 18
26 / 14
25 / 11
28 / 12
28 / 19
26 / 17
29 / 21
27 / 15
25 / 8
24 / 14
25 / 11
28 / 16
30 / 18
26 / 15
31 / 18
29 / 16
29 / 15
23 / 17
24 / 8
31 / 16
24 / 12
25 / 17
28 / 12
29 / 17
27 / 9
25 / 12
18 / 5
26 / 19
23 / 11
26 / 16
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
2013 yılında İsviçre'nin en güzel kızı ilan edilen
Dominique Rinderknecht (27) Zürih'te Türkçe dersleri aldığını söyledi. İstanbul tatilinde Türkçe bilmediği için çok sıkıldığını belirten 'Miss Schweiz' kraliçesi Rinderknecht "Türkçe çok çekici bir dil. Ü ve Ö harflerinin olması İsviçreliler için avantaj" dedi. Pratik yapmak için İsviçre'deki Türk kebapçılarla konuştuğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.