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Türkçe’yi çok sevdi

Türkçe’yi çok sevdi
2013 yılında İsviçre'nin en güzel kızı ilan edilen (27) Zürih'te Türkçe dersleri aldığını söyledi. İstanbul tatilinde Türkçe bilmediği için çok sıkıldığını belirten 'Miss Schweiz' kraliçesi Rinderknecht "Türkçe çok çekici bir dil. Ü ve Ö harflerinin olması İsviçreliler için avantaj" dedi. Pratik yapmak için İsviçre'deki Türk kebapçılarla konuştuğunu söyledi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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