  1. Süpermen’e operasyon

askerleri 1 li çocuğu daha öldürdü!

İsrail 1 Filistinli çocuğa daha kıydı!

'de, askerlerinin açtığı ateş sonucu li bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinde sınıra yakın bölgeye doğru ateş açtığını belirterek, bu esnada evinin bahçesinde bulunan Abdullah Ebu Nazif (10) isimli Filistinli çocuğun, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin zaman zaman Gazze'de sınıra yakın bölgelerde Filistinlilere ait ev ve tarım arazilerine doğru ateş açtığı ifade ediliyor.
Etiketler: , , , ,
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 23:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar