Gazze'de, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinde sınıra yakın bölgeye doğru ateş açtığını belirterek, bu esnada evinin bahçesinde bulunan Abdullah Ebu Nazif (10) isimli Filistinli çocuğun, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin zaman zaman Gazze'de sınıra yakın bölgelerde Filistinlilere ait ev ve tarım arazilerine doğru ateş açtığı ifade ediliyor.

