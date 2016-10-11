  1. Tadımızı kaçırdılar
  2. Seçim KANpanyası!

Türklere danıştı

Türklere danıştı
Donald Trump'ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı Michael Flynn, New York'ta Türk toplumunun temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Trump'ın seçim konuşmalarındaki İslam karşıtlığı da ele alındı. Flynn, Trump'ın konuşmalarında bahsettiği şeyin, İslam'ı yanlış anlayan radikal kişi ve gruplar olduğunu kaydetti. Bu arada FBI'nın FETÖ'ye ilişkin iddialar için eyleme geçmesi gerektiğinide söyledi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar