Türklere danıştı

Donald Trump'ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı Michael Flynn, New York'ta Türk toplumunun temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Trump'ın seçim konuşmalarındaki İslam karşıtlığı da ele alındı. Flynn, Trump'ın konuşmalarında bahsettiği şeyin, İslam'ı yanlış anlayan radikal kişi ve gruplar olduğunu kaydetti. Bu arada FBI'nın FETÖ'ye ilişkin iddialar için eyleme geçmesi gerektiğinide söyledi.