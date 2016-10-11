Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın müstehcen ifadelerinin yer aldığı videoyla ilgili "iğrenç" yorumunda bulunduğunu bildirdi.

Sözcü Earnest, Obama ile Kuzey Carolina'ya seyahat ederken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Earnest, cuma gününden beri Amerikan kamuoyunu meşgul eden video ile ilgili olarak, "Pek çok Amerikalı kadar Başkan da o videoyu iğrenç buldu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın videodaki sözlerinin birçok kişi tarafından "cinsel saldırı" kapsamında görüldüğünü ifade eden Earnest, bu tür bir video sebebiyle Trump'a yöneltilen sert eleştirilerin doğal olduğu değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçilerin bu sorunun üstesinden kısa zamanda gelmelerinin zor olduğunu dile getiren Earnest, konunun Amerikan kamuoyu nezdinde meydana getirdiği sarsıntının kayda değer olduğunu söyledi.

Öte yandan Earnest, geçtiğimiz günlerde Wikileaks tarafından yayınlanan ve Demokrat Partinin başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta'nın elektronik posta hesabına siber saldırı yapılmasıyla ilgili yorumlarda da bulundu.

"Bir vatandaşın çalınmış elektronik postalarıyla ilgili doğrudan yorum yapmam." diyen Earnest, Beyaz Saray yönetiminin Clinton'ın elektronik posta hesaplarıyla ilgili yürütülen herhangi bir soruşturmaya hiçbir şekilde karışmadığını kaydetti.

"CEVABIMIZ ORANTILI OLACAK"

Söz konusu siber saldırı için geçen hafta Obama yönetimi tarafından resmi olarak ilk kez Rusya'nın suçlandığı hatırlatılan açıklamada Earnest, "Buna cevabımız orantılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Obama'nın daha önce, ABD Hükümetinin siber güvenlik alanında hem koruma hem de saldırı operasyonları anlamında her türlü kabiliyete sahip olduğunu kaydettiğini hatırlatan Earnest, "Başkan'ın önünde buna cevap vermek için birçok seçenek bulunmaktadır ve kendisi orantılı bir cevabı değerlendirecektir." dedi.

Geçen hafta cuma günü Wikileaks, Demokrat başkan adayı Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki Podesta'ya ait 2 bin 60 elektronik postayı yayınlamıştı.

ABD'nin, Demokrat Partinin kurumsal ve seçim kampanyası hesaplarına siber saldırı düzenlenmesiyle ilgili olarak Rusya'yı ilk kez "resmen" suçlamasından saatler sonra yeni Wikileaks belgelerinin yayınlanması da dikkati çekmişti.

İlk kez haziran ayında Demokrat Parti yönetimi tarafından gündeme getirilen siber saldırı konusu, arkasında Rusya'nın olup olmadığı tartışmasıyla uzun süre Amerikan kamuoyunun gündeminde kalmış, temmuz ayı sonunda da Demokratların başkan adayı Hillary Clinton açık olarak Rusya'yı suçlamış, Moskova yönetimi ise suçlamaları reddetmişti.

