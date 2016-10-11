Tarihi düğün

Arnavutluk Prensi 2. Leka Zogu, ülkenin ünlü yıldızı Elia Zaharia ile evlendi. Görkemli tören, özel izin ile Kral Zogu'nun Sarayı'nda gerçekleşti. Nikah töreninde, İngiltere, İspanya, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Mısır, İtalya gbi ülkelerin prens ve prensesleri, kraliyet aile üyeleri, işadamlarının yanı sıra ünlü yıldızlar vardı, ülkenin siyasetçileri ise yoktu. Nikahı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliyay kıydı. Düğün ise Tiran'ın en ünlü otelinde gerçekleşti. Nikah ve düğün için 2.5 milyon Euro harcandığı öğrenildi. Arnavutluk'ta 82 yıldan sonra kraliyet ailesinin bir prensi Tiran'da evlendi. Kral Leka Zogu, 2. Dünya Savaşı sırasında kominist rejim tarafınca ülkesinden kovulmuştu ve bütün mülküne el konulmuştu.