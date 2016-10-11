Tadımızı kaçırdılar

Lavaş ve sarmayı sahiplenen Ermenistan şimdi de gözünü lahmacunumuza dikti. Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan Ermeni restoranının, mönüsündeki 'Lamadjo' yemeği dikkat çekti. Lamadjo, lahmacun ile aynı usulle yapılıyor. Zaten lamadjokelimesi okunurken fonetikolarak da lahmacunu andırıyor.Moskova'da iki şubesi bulunanrestoranın sahiplerinin,lahmacunun Ermeni mutfağınınen popüler yemeği olduğunusavunduğu da iddia edildi. Ermenistan ile daha önce de benzer bir konuda tartışma yaşanmıştı. Ermenistan'ın, lavaşı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldırması üzerine Türkiye devreye girmişti.
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