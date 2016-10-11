  1. Türklere danıştı

Tadımızı kaçırdılar

Tadımızı kaçırdılar
Lavaş ve sarmayı sahiplenen şimdi de gözünü umuza dikti. Rusya'nın başkenti Moskova'da açılan Ermeni restoranının, mönüsündeki 'Lamadjo' yemeği dikkat çekti. Lamadjo, lahmacun ile aynı usulle yapılıyor. Zaten lamadjo kelimesi okunurken fonetik olarak da lahmacunu andırıyor. Moskova'da iki şubesi bulunan restoranın sahiplerinin, lahmacunun Ermeni mutfağının en popüler yemeği olduğunu savunduğu da iddia edildi. Ermenistan ile daha önce de benzer bir konuda tartışma yaşanmıştı. Ermenistan'ın, lavaşı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldırması üzerine Türkiye devreye girmişti.
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