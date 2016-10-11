Seçim KANpanyası!

ABD'de Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı işadamı Donald Trump, TV programında ikinci kez kozlarını paylaştı. TV düellosu,karşılıklı suçlamalarla çok sert birtonda geçti. Başlangıçta el sıkışmaktan kaçınan adaylar tartışma sonunda tokalaştı. Tartışmada, Hillary Clinton'ın teröristleri çok sevdiği bir kez daha belgelendi. HillaryClinton, Suriye'deki savaşın tartışıldığıkısımda YPG'nin silahlandırılmasıgerektiğini söyledi. Clinton "Çünkü onlar hem Suriye'de hem de Irak'ta en güçlü ortaklarımız" dedi. Clinton'ın bu açıklamaları, ABD'deki Türklerin tepkisini çekti. Tartışmada Clinton'ın e-posta skandalı da gündeme geldi. Trump, "Eğer ben başkanolsaydım sen şu an cezaevindeolurdun" dedi. Trump, "Müslümanları ABD'ye almayalım" yönündeki çağrısını ise yumuşattı. Özellikle Suriye gibi ülkelerden ABD'ye gelecekler için çok güçlü güvenlik kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı.
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