Seçim KANpanyası!

ABD'de Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı işadamı Donald Trump, TV programında ikinci kez kozlarını paylaştı. TV düellosu, karşılıklı suçlamalarla çok sert bir tonda geçti. Başlangıçta el sıkışmaktan kaçınan adaylar tartışma sonunda tokalaştı. Tartışmada, Hillary Clinton'ın teröristleri çok sevdiği bir kez daha belgelendi. Hillary Clinton, Suriye'deki savaşın tartışıldığı kısımda YPG'nin silahlandırılması gerektiğini söyledi. Clinton "Çünkü onlar hem Suriye'de hem de Irak'ta en güçlü ortaklarımız" dedi. Clinton'ın bu açıklamaları, ABD'deki Türklerin tepkisini çekti. Tartışmada Clinton'ın e-posta skandalı da gündeme geldi. Trump, "Eğer ben başkan olsaydım sen şu an cezaevinde olurdun" dedi. Trump, "Müslümanları ABD'ye almayalım" yönündeki çağrısını ise yumuşattı. Özellikle Suriye gibi ülkelerden ABD'ye gelecekler için çok güçlü güvenlik kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı.