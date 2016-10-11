Musul operasyonunda Türkiye istediğini aldı

Musul'un DAEŞ'ten kurtarılması için üç hafta içinde askeri operasyon başlatılabileceği ve Türkiye'nin isteği doğrultusunda bu operasyonda Şii Haşd El Şabi ve PKK unsurlarının kullanılmayarak kentin Sünni yapısının korunacağı öğrenildi. Bu konuda Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Türkiye'nin Başika'da yetiştirdiği 3 bin kişilik yerel Haşdi Vatani ordusunun komutanı Esil El Nuceyfi'nin kente girecek güçler konusunda anlaştığı açıklandı.

KENTE GİRMEYECEK

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Falah Mustafa Bakır, Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasına yönelik operasyondan daha çok 'sonrasındaki siyasi tablonun' önemli olduğunu söyledi. Bakır "ABD-Irak Hükümeti ve IKBY arasındaki anlaşmaya göre Peşmerge, Musul'un dışında belirlenen sınıra kadar operasyona katılacak ama kent içine girmeyecek. Musul çok hassas bir bölge. Bundan dolayı Musul operasyonunun planının yapılmasından ziyade siyasi planın da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Eskiden yaşanan trajedilerin yaşanmaması için bu planın yapılması lazım" diye konuştu.

Eski Musul Valisi ve Türkiye'nin Irak'taki Başika kampında Eğit-Donat programı kapsamında eğittiği 3 bin kadar yerel askerin komutanı olan Esil El Nuceyfi "Musul halkı en kısa sürede DAEŞ'ten kurtulmak istiyor ama DAEŞ sonrasındaki aşamadan korkuyor. Korkuları şu: Onları kurtaran kim ve DAEŞ öncesinde 2014'deki gibi mi davranacaklar? 2014'te ne olmuştu? O zamanlar ordu, Musullu insanlara kötü şeyler yaptı" diye konuştu. Nuceyfi, "Musul, eski Başbakan Maliki'nin oradaki komutanlarına gelen talimatı ile DAEŞ'e savaşılmadan kasten teslim edildi" dedi.

ORDUYA SIZAMAYACAK

Düzenlenecek Musul operasyonuna ilişkin bilgiler de veren Nuceyfi, şunları söyledi: "Başika'da yetişen güçler, Irak ordusu ile birlikte Musul'a girecek. Haşd El Şabi gibi Şii milisler operasyona katılmayacak ve Irak Ordusu'na da sızamayacak. Şu anda Şii milislerin Irak ordusu içinde olmadığını biliyoruz. Eğer, Haşd El Şabi Musul'a girerse, Irak Başbakanı'nın sözünü dinlememiş olacaklar ve o zaman işler yolundan çıkacak demektir. Musul'da şu anda M kuvveti dediğimiz mukavemet güçleri DAEŞ liderlerine suikast düzenliyor. İstiklal ve Özgürlük grubu dediğimiz güçler ise uyuyan hücreler ve biz Musul'u dışarıdan kuşattığımızda onlar içeriden mücadeleye başlayacak."



BAŞİKAYI TARTIŞMAK

Musul'da halen 1.5 milyon sivilin yaşadığını kaydeden Nuceyfi, göç dalgası, PKK ve Şii milislere karşı Başika kampının önemine dikkat çekti: "Musul'un DAEŞ'ten kurtarılması operasyonu sırasında, PKK'nın Telafer'e operasyon düzenleyip ele geçirmeye çalışacağına yönelik istihbarat var. PKK, bir fırsat bulursa Musul'a da katılabilir. Musul'daki operasyon sırasında, yüz binlerce kişi Türkiye'ye göç için yönelirse durduramazsınız. Başika kampının böyle bir süreçte tartışılmaya açılması yanlıştı, Türkiye'nin DAEŞ'e karşı savaşta desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Başika kampı, Irak hükümetinin bilgisi dahilinde kuruldu ve ilk üç ay maaşlarımızı da Bağdat yönetimi ödedi. Sonra ne olduysa, bunlar yaşandı."

BAŞİKA ŞAŞKINLIĞI İÇİNDEYİZ

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Falah Mustafa Bakır, Irak'taki PKK tehlikesi ve Başika kampına ilişkin şunları söyledi: "PKK, Kandil ve Sincar'da bizim irademiz dışında varlığını sürdürüyor. Biz Türkiye'nin siyasetini destekliyoruz, barıştan yanayız ve PKK'yı orada istemiyoruz. Başika Kampı ise, DAEŞ'e karşı mücadele veren Iraklı gönüllü asker ve polislerin eğitim aldığı bir kaptır. Ankara ve Bağdat arasında Musul için yapılan anlaşma üzerine kuruldu. Ancak şu an Bağdat yönetimi 'Ben bu anlaşmayı bilmiyorum veya tanımıyorum' diyor. Biz de bunu şaşkınlıkla izliyoruz. Musul operasyonu sırasında ilk etapta 500 bin kişilik bir göç dalgasının yaşanabileceğini bekliyoruz."



IRAK'TA ÇİRKİN PROTESTO

Basra kentinde bir grup Şii Musul yakınlarındaki Başika'da eğitim amacıyla bulunan Türk askerinin varlığını protesto etti. Türk askerinin Irak'tan ayrılmasını isteyen Şii grup Türk bayrağını yırttı.

İBADİ YİNE SAÇMALADI

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Aşura münasebeti nedeniyle Kerbela'daki İmam Hüseyin'in makamını ziyareti sırasında Türk askerinin varlığıyla ilgili açıklama yaptı. "Türk askerinin Musul'da bulunmasına sıcak bakmıyoruz ve istemiyoruz" diyen İbadi şunları söyledi: "Türk Hükümeti, askerini Irak toprakları içinde savaşa sürüklemesin. Türk askerinin bulunması, Irak'ın egemenliğine müdahaledir. Türk askerine Irak'ta yer yok. Çünkü biz DAEŞ ile savaşla meşgulüz ve Türk askerinin burada bulunması bize engel oluyor, Musul'un kurtarılması operasyonun içinde Türk askeri yoktur ve katılmasına izin vermeyeceğiz."

HAŞDİ ŞABİ'DE 30 BİN İRANLI SAVAŞÇI VAR!

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Şahevan Abdullah "Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesinde 30 bin İranlının olduğuna dair 2015'ten bu yana elimde bilgi var. Söz konusu İranlılar DAEŞ'in 2014'te saldırılarını yoğunlaştırması ve Şii merci Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısı üzerine Irak'a geldi" iddiasında bulundu.

Haşdi Şabi'nin Tahran'ın kontrolünde olması için bu İranlı milislerin çok iyi kullanıldığını savunan Kürdistan Demokrat Partisi milletvekili Abdullah, "İran, Irak'taki vatandaşlarını istediği şekilde kullanıyor. Şii milis güçleri arasındaki kontrolü bu İranlılar sayesinde sağlıyor" dedi.

Abdullah, İran'ın DAEŞ'e karşı gerçekleştirilen operasyonlara Haşdi Şabi üzerinden katıldığının inkar edilmediğini vurgulayarak, "Şii milislerin Musul operasyonunda yer alması demek, İranlı milislerin de operasyonlara katılması anlamına geliyor." diye konuştu. Şii milislerin Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasının, büyük felaketler getireceğini de belirten Abdullah ayrıca, "Kent merkezinde sivillerin öldürülmesi ve evlerin yıkılması gibi olaylar yaşanırsa, Şii milisler ve Sünniler arasında bir iç çatışmanın çıkma ihtimali yüksektir." ifadesini kullandı.