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leri bir liyi öldürdü

’teki 'ne giren ve lilerle çatışan leri, bir genci vurdu

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
İşgal altındaki 'ün 'nde leri ile liler arasında yaşanan olaylarda Filistinli bir genç öldürüldü.

Yahudilerce kutsal sayılan Yom Kippur (Kefaret Günü) nedeniyle Kudüs'te geniş güvenlik önlemleri alan İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne giriş ve çıkışları teftiş gerekçesiyle kapattı.

İsrail askerlerinin mahalleye girmesinin ardından taşlarla karşılık veren Filistinli gençlerle askerler arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri, plastik mermi ve ses bombasının yanı sıra gerçek mermi de kullandı.

Çıkan çatışmada daha önce İsrail hapishanelerinde 15 ay tutuklu kalan Ali Atıf Şuyuhi isimli Filistinli bir genç askerler tarafından vuruldu.

Filistin yerel medyasına göre, İsrail askerleri mahalleye girmeye çalışan ilk yardım ekiplerine de uzun süre izin vermedi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 00:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tayfun tayfun

Katil Israil,

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hayır0
cevapla 12.10.2016 01:27
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