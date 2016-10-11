Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, muhaliflerin kontrolündeki yerleşim alanlarını hedef alan hava saldırılarında 43 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma yetkilisi Ensar Necib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'teki yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaları savaş uçaklarının 30 ''nüfuz edici'' bombayla vurduğunu söyledi.

"Rus uçakları özellikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldı" diyen Necip, saldırılarda Bustan el Kasr'da 27, Firdevs'te 14, Katırci semtinde 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bombardımanda 80 kişinin de yaralandığını belirten Necip, enkaz altında kalan çok sayıda sivilin kurtarılmayı beklediğini ifade etti.

Halep kent merkezinin doğusundaki Muvasalat, Salihin, 1070 konut bölgesi, Kellese, Muyesir, el-Cezmeti, Mesekin, Hasekin, Hananu, Kadi Asker ve Raşdin semtlerinin de bombardımanlara maruz kaldığını aktaran Necib, kentte insani kriz yaşandığını vurguladı.

Necib, çoğu kadın ve çocuk olan yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Rus savaş uçaklarının kullandığı "nüfuz edici" bombalar, "sığınak avcısı" olarak da biliniyor. Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri yüksek tahribatlı "sığınak avcıları", zemine isabet etmeleri halinde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açabiliyor.