ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine bir aydan az süre kala yapılan ankette, Demokrat Partinin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump arasındaki puan farkı 9'a kadar çıktı.

ABD'de 58. başkanlık yarışı yaklaşırken NBC News kanalı ile Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ortak anketin sonucuna göre Clinton, seçmenlerin yüzde 46'sının, Trump ise yüzde 37'sinin desteğini aldı.

Aynı ankette Liberteryan Parti adayı Gary Johnson'a yüzde 8, Yeşil Parti adayı Jill Stein'e de yüzde 2 oy çıktı.

İki rakibin baş başa değerlendirildiği formatta ise Clinton yüzde 50 oy oranına ulaşırken, Trump yüzde 40'ta kaldı.

Geçen cuma günü Trump'ın "müstehcen" ve "kaba" ifadelerinin yer aldığı videonun medyaya düşmesinin ardından başlayan tartışmalar, pazar gecesi yapılan ikinci başkanlık tartışmasında ve sonraki günlerde de devam etti.

Trump'ın Cumhuriyetçi seçmenler nezdindeki itibarına etkisi merak konusu olan bu iki olayın ardından yapılan ilk ulusal ölçekteki ankette Clinton, rakibine 9 puan fark attı.

"MÜSTEHCEN" VİDEO, ANKETLERDE TRUMP'I GERİLETTİ

NBC/WSJ anketi, önceki haftalarda Clinton ile arasındaki farkı 2-3 puan bandına kadar indiren, hatta bazı anketlerde öne geçen Trump'ın, özellikle cuma günü yayınlanan videodan ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini gözler önüne serdi.

Ulusal bazda yapılan diğer anketlerde de Clinton ile Trump arasındaki puan farkının, çift haneler civarında seyrettiği görülüyor. Örneğin, The Atlantic dergisinin anket firması PRRI ile gerçekleştirdiği 5-9 Ekim'i kapsayan ankette Clinton yüzde 49 oy oranına ulaşırken, Trump ise yüzde 38'de kaldı.

ABD'deki önemli siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"te yer alan tüm anketlerin ortalamasına göre de Clinton, Trump'ın 6,5 puan önünde yarışı götürüyor.

İKİNCİ TARTIŞMAYI 65 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Öte yandan, pazar gecesi canlı yayınlanan ikinci başkanlık tartışmasının ilki kadar ilgi çekmediği de Amerikan medyasına yansıyan haberler arasında yer aldı.

26 Eylül Pazartesi günü 81,4 milyon kişinin izlediği ilk program, 65,6 milyon kişinin seyrettiği ikinci programı izlenme oranında büyük farkla geride bırakmış ve şimdiye kadar en fazla kişi tarafından izlenen başkanlık tartışması olarak rekor kırmıştı.

Clinton ile Trump'ı karşı karşıya getirecek son başkanlık tartışması, 19 Ekim Çarşamba günü Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

