Almanya'nın Güneybatısında yer alan Oberstenfeld beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi dualarla açıldı.

Stuttgart yakınlarındaki Oberstenfeld beldesinde 2010 yılında inşaatına başlanan caminin açılış merasimine Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Stuttgart Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, Obestenfeld Belediye Başkanı Markus Kleemann kilise temsilcileri, yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda Alman ve Türk davetli katıldı.

Oberstenfeld Belediye Başkanı Markus Kleemann, caminin açılışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oberstenfeld şehrinde çeşitli millet ve dinlere mensup insanların bulunduğuna dikkati çekti.

Kleemann, Oberstenfeld'te herkesin huzur ve barış içerisinde yaşadığını, Selimiye Camisi'nin de şehre farklılık kattığını ifade ederek, ibadethanelerin, insanların ve kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu bundan dolayı dernek yöneticilerine ve yapıma katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Camilerin toplumsal dayanışma ve kaynaşma konusundaki önemine değinen Başkonsolos Ahmet Akıntı ise 20 yıl öncesine kadar Almanya'nın birçok kentinde cuma ve bayram namazlarının spor salonlarında, evlerin bodrumlarında kılındığını hatırlattı.

"İSLAMİYET TERÖR İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ"

İslam'ın davet metodunun, yumuşaklık, güzel öğüt ve söz olduğunu belirten Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Bilal Doğan, "İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslam ile terör kelimesi yan yana gelemez. Herhangi bir Müslüman suç işleyince, suçlu İslamiyet değildir. İnsanların yaptığı hatalar İslam'a mal edilemez." dedi.

Dernek Başkanı Halim Kasımoğlu caminin açılışına gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "2010 yılında yapımına başlanan bin 500 metrekare alan üzerine 750 metrekare kullanım alanı bulunan caminin, 300 metrekaresi ibadet alanına ayrılmış ve yaklaşık 450 kişinin aynı anda ibadet yapmasına imkan sağlanmıştır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kasımoğlu, cami arazisinin ve tüm inşaat giderlerinin hayırseverler tarafından karşılandığını belirterek maliyetin 2 milyon avroyu aştığını ifade etti.

Oberstenfeld'te yaklaşık bin dolayında Müslüman yaşıyor.