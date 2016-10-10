'Türk askerlerine diğer ülke güçleri gibi davranılmalı'

Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komela) sözcüsü Rebivar Hemed, Irakhükümetinin ülkedeki diğer yabancı güçlere sergilediği davranışları Türk askerlerine de göstermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ve Irak arasında yaşanan Başika sorununa ilişkin AA muhabirine konuşan Hemed, "Irak hükümetinin ülkedeki tüm yabancı güçlerin varlığına eşit bir mesafede yaklaşması lazım. Bu çerçevede, DAEŞ ile mücadele için ülkede bulunan Türk askerlerine de diğer ülke güçleri gibi davranılması gerekiyor." dedi.

Hemed, Irak'taki DAEŞ'in ortadan kaldırılması için büyük bir cephe oluşturulduğunu belirterek, "Türkiye de bu cephede yer alıyor. DAEŞ'i vurmak için gelen ülkelerin iyi bir şekilde karşılanması lazım." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN IRAK'TA NE İŞİ VAR DİYENLERİN BU SORUYU IRAK BAŞBAKANI'NA SORMASI GEREKİYOR"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Ankara'ya yaptığı ziyareti sırasında, Türkiye'den askeri anlamda yardım istediğini hatırlatan Hemed, "Türkiye'nin Irak'ta ne işi var diyenlerin bu soruyu Irak Başbakanı'na sorması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SADECE TÜRKİYE ÜZERİNDEN IRAK'IN EGEMENLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Komela sözcüsü Hemed, "Sadece Türkiye üzerinden Irak'ın egemenliği ayaklar altına alınıyor demek doğru değildir" diyerek, "Irak'ın egemenliğinin ve bağımsızlığının korunmasından yanayız ancak bunun sağlanması için tüm yabancı ülkelerin çıkartılması gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

Bağdat ve Ankara arasında, Musul'a yakın Başika bölgesindeki Zelikan Eğitim Üssü'nde konuşlanan Türk askerleri konusunda kriz çıkmıştı. Bağdat yönetimi, Türk askerlerinin ülkedeki varlığının yasal olmadığını belirtmiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ise Türk askerlerinin Irak'taki merkezi yönetim ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde konuşlandığını bildirmişti.