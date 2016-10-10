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‘Enayi avı’nın Barkadı

‘Enayi avı’nın Barkadı
ABD'de bir çete, emekli ve yaşlıları hedef aldı. "Enayi avı" verdikleri yöntemle bu insanlara ödül kazandıkları şeklinde e-mail attı. Kazandıkları ödülü almaları için 50-55 dolar istedi. Dolandırıcılar bu yolla milyonlarca dolar cebe indirdi. Çete üyesi olan Ercan Barka (34) adlı bir Türk ise New York'ta yakayı ele verdi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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