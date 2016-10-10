Trump'la canlı yayında kozlarını paylaşan ABD Başkan Adayı Hillary Clinton, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'yi kastederek, "Başkan olursam Suriye'deki Kürtleri silahlandırırım" ifadelerini kullandı.
26 Eylül gecesi ilk kez karşı karşıya gelen ABD Başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton ilkinci düelloda karşı karşıya geldi. İki adayın münazarasından yine çarpıcı ifadeler yansıdı. En çok dikkat çeken ifadelerden biri ise, Demokrat Parti Adayı Clinton'ın Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklama oldu.
"ONLAR BİZİM ORADAKİ GÜCÜMÜZ"
Demokrat Parti Adayı Clinton ise tartışmanın Suriye ile ilgili bölümünde Kürtleri silahlandırmayı düşündüğünü söyledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi kast ederek sözlerini sürdüren Clinton, "Kürtler Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de en iyi ortaklarımız oldu. Onlar bizim oradaki gücümüz olacaklar" şeklinde konuştu.
TRUMP: GEREKİRSE RUSYA'YLA BİLE İŞBİRLİĞİ YAPARIZ
Suriye ve DAEŞ meselesinde Trump, "DAEŞ'i yok etmek için gerekirse Rusya'yla dahi ortak operasyonlar denenebilir, işbirliği yapılabilir" dedi. Clinton ise, uçuşa yasak bölge oluşturulmasını desteklediğini söyledi ve ekledi: "ABD askerleri oraya gitmeyecek."
Musul operasyonu konusunda Trump, "Neden Musul operasyonu apaçık şekilde tartışılıyor anlamıyorum, bunu gizli şekilde yapamaz mısınız? Kaçan kaçtı zaten" derken, Clinton ise şunları söyledi: "Orada en iyi partner Kürtler oldu. Kürleri ve Arapları silahlandırmaya devam edeceğiz. Onlar bizim oradaki gücümüz olacaklar." (Yeni Şafak)
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kadın açık açık söylüyor...en iyi ortağımız pkk diye...DAHA NE OLSUN...bizde abd bizim müttefikimiz diye avunalım...rusya ile aramızı bozan abd değil mi...abd ye tamamen sırtımızı dönmemiz lazım...
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