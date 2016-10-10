California karıştı

ABD'deki polis gerilimine bir yenisi daha eklendi. Güvenlikekipleri, Palm Springs kentindeaile içi tartışma ihbarı üzerinebelirtilen adrese gitti. Polis memurları, kavga eden bireylerle konuşmaya başladı. Bu sırada ailefertlerinden biri aniden silahınıçıkararak polislere ateş açtı. Ateş sonucu yaralanan üç polisten ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer polisin ise durumununkritik olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin ise 63 yaşındaki Jose Gilbert Vega ile 27 yaşındaki Lesley Zerebny olduğu öğrenildi. Polis Lesley'in 4 ayönce anne olduğu ve görevineyeni başladığı kaydedildi.
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