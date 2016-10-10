  1. ‘Enayi avı’nın Barkadı
  2. B'aşk'anlık seçimi

California karıştı

California karıştı
ABD'deki polis gerilimine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik ekipleri, Palm Springs kentinde aile içi tartışma ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Polis memurları, kavga eden bireylerle konuşmaya başladı. Bu sırada aile fertlerinden biri aniden silahını çıkararak polislere ateş açtı. Ateş sonucu yaralanan üç polisten ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer polisin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin ise 63 yaşındaki Jose Gilbert Vega ile 27 yaşındaki Lesley Zerebny olduğu öğrenildi. Polis Lesley'in 4 ay önce anne olduğu ve görevine yeni başladığı kaydedildi.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar