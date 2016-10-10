California karıştı

ABD'deki polis gerilimine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik ekipleri, Palm Springs kentinde aile içi tartışma ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Polis memurları, kavga eden bireylerle konuşmaya başladı. Bu sırada aile fertlerinden biri aniden silahını çıkararak polislere ateş açtı. Ateş sonucu yaralanan üç polisten ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer polisin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin ise 63 yaşındaki Jose Gilbert Vega ile 27 yaşındaki Lesley Zerebny olduğu öğrenildi. Polis Lesley'in 4 ay önce anne olduğu ve görevine yeni başladığı kaydedildi.