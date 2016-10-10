B'aşk'anlık seçimi

ABD’de başkanlık seçimlerine 1 ay kaldı. Cumhuriyetçi aday Trump’ın 2005 yılına ait “müstehcen” ses kayıtları ortaya çıktı! Ülke karıştı. Bunları duyan Melania Trump eşine kızdı: “Kocamın sözleri çok çirkin...”
Dünya ABD'ye odaklandı! Çünkü tam 1 ay sonra başkanlık seçimleri vardı. Emlak kralı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıkladı. Sloganları ve vaatleri ile hem tepki topladı hem de tartışma yarattı. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ile aralarında inanılmaz bir rekabet başladı. Ancakçapkın Trump'ıngeçmişi başını birkez daha yaktı. The Washington Post gazetesi Trump'ın 11 yıl önce kaydedilen ses kayıtlarını ortaya çıkardı. Söz konusu kayıtlar, Trump'ın 2005 yılında 'Access Hollywood' adlı televizyon programının sunucusu Billy Bush ile bir otobüste yaptığı sohbetten alınmıştı. KayıtlarTV kanallarında ve internetortamında yayılmaya başladı. O kayıtlarda Trump'ın evli TV sunucusu Nancy O'Dell ile birlikte olma çabaları vardı. Ayrıca Trump ünlü olmanın kendisine kadınları elle taciz etme fırsatı verdiğini de anlatmaktaydı! Hatta Trump kadınlar için "şişman, köpek, domuz" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı. İşte bu kayıtların ortaya çıkmasından sonra ABD karıştı. Trump'ınkendisinden 24 yaşküçük eşi Melania,kayıtları duyuncaçıldırdı. "Kocamın sözleri kabul edilemez ve çirkindi. Bunlar benim tanıdığım adamı temsil etmiyor" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte Melania Trump, toplumun kocasını bir "lider" olarak gördüğünü ve onun özrünü kabul edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi. Trump'ın başkan yardımcısı adayı Indiana Valisi Mike Pence ise "Trump'ın sözlerinden alındığını" ve "bunların savunulamayacağını" ifade etti. Pence'in ayrıca cumartesi yapılması planlanan ve Trump adına katılacağı bir parti toplantısını iptal ettiği bildirildi.
AİLE İÇİ DEHŞET!
Melania Trump 26 Nisan 1970'de Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2005 yılında Trump'la evlendi. Bu Trump'ın üçüncü evliliğiydi. İngiliz medyası Melania Trump'ı 90'lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığını iddia etti. 2005 yılında görkemli bir şekilde dünya evine giren Trump çiftinin 9 yaşında bir oğulları var.
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