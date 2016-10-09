Wikileaks’ten Boyner çıktı

ABD’de Demokratlar’ın başkan adayı Hillary Clinton’ın başı Wikileaks belgeleriyle sıkıntıda... Yeni yayınlanan belgelerde, TÜSİAD eski Başkanı Ümit Boyner’in adı dikkat çekti. Boyner’in Clinton’la iki kez görüştüğü ortaya çıktı
Wikileaks, Demokrat başkan adayı eski Dışişleri Bakanı HillaryClinton'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki John Podesta'ya ait 2 bin 60 elektronik postayı yayınladı. Belgelerde tanıdık bir isim dikkat çekti. Clinton'ın 2010'da yani dışişleri bakanı olduğu günlerde, Türkiye adına lobi yapan Dick Gephardt'tan gelen, TÜSİAD lideri Ümit Boyner'le toplantı talebine onay verdiği de ortaya çıktı. Yazışmalarda, Dick Gephardt'ın, Clinton'ın danışmanı Cheryl Mills'e Boyner'le ilgili bir mail attığı gözlerden kaçmadı. Gephardt'ın mailde Boyner'in Clinton'ın "büyükbir hayranı" olduğunu yazdığı ve bir biyografisini de eklediği ifade edildi. Mills'in bakanlıktaki başka bir yetkiliye bu öneriyi ilettiği, bakanlık ekibinden Philip Gordon'ın Clinton'ın bu toplantıyı yapmasını tavsiye etmesi de Wikileaks belgelerine yansıdı. Mills'in daha sonra bu yazışmaları Clinton'a attığı ve onaylayıp onaylamadığını sorması da ilginç bulundu. Clinton'ın maile "tamam" anlamına gelen "Ok" cevabını verip, toplantının önemini işaret ettiği de öğrenildi. Clinton'la Boyner'in iki kez görüştüğü belirtildi. Belgelerde Clinton'ın, Wall Street şirketlerine 2013-2014 yıllarında yaptığı konuşmalardan toplam 21,6 milyon dolar kazandığı bilgisinin de yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeyle ilgili dış politika analizleri dahil çok sayıda yazışma kısa süre- de ABD'de gündem yarattı.
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