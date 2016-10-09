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TİME’dan Kur’an ayeti

TİME’dan Kur’an ayeti
ABD merkezli Time dergisi Suriye'de mağdurların yardımına koşan Beyaz Kasklılar'ı kapağına taşıyarak Kur'an-ı Kerim'den bir ayete başlık olarak yer verdi. Dergi, Beyaz Kasklılar'ın yardıma koştuğu bir fotoğrafının altına Maide Suresi'nin 32'nci ayetindeki, "Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarır" ifadesini yazdı. Haberde "Beyaz Kasklılar 60 bin can kurtardı" denildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday olan Beyaz Kasklılar ise "Ödül değil barış istiyoruz" ifadesini kullandı. Sosyal medyada da trend topic olan bu fotoğraf, Amerikalılar'ı rahatsız etti. Ancak o Amerikalılar'a sert tepkiler geldi.
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