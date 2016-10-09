İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Musullular, Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi yönünde verilen desteğe teşekkür etmek için Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan Musullular, "Musul'a özgürlük" sloganları attılar. Gruptakiler, "Musul'u DAEŞ'ten ve Şii milislerin katliamlarından korusun diye: Türkiye", "Musullu çocukları korusun diye: Türkiye" yazılı pankartlar taşıdı.

Grubun organizatörü ve Musul'a özgürlük için İngiltere'de çeşitli eylemler düzenleyen Rabee El Hafidh AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Musul'daki krize müdahale isteğini desteklemek için buradayız. Türkiye'nin Musul'a desteği çok önemli." dedi.

Musul'da yaşamın durmuş olduğunu belirten Hafidh, "İnsanların olacaklarla ilgili şüpheleri var. Musul halkının tek umudu, Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece kendi ülkesi için değil, tüm bölge için de faydalı bir kişi. 2001'den bu yana Erdoğan'la birlikte Türkiye yeni bir dönem yaşıyor. İnsanlar, Erdoğan'ın bölgeye de çok büyük faydası olacağına inanıyor." diye konuştu.

Bu arada, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç grubun organizatörü Hafidh'i elçilikte kabul etti. Büyükelçilik dışına çıkarak grubu da selamlayan Bilgiç, destek için teşekkür etti.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'ten bu yana Musul kenti ve bazı çevre bölgelerini elinde tutmaya devam ediyor.