Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Musul kentine yapılması beklenen operasyon öncesi ABD öncülüğündeki koalisyonu da arkasına alarak Türkiye'nin Başika'daki eğitim amaçlı askeri varlığını sorun eden ve Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulunan IrakBaşbakanı Haydar el İbadi, Musul'a giderken Bağdat'tan olacak. Toprakları 63 ülkenin askeriyle dolu olmasına rağmen sadece Türk askerini dert edinen İbadi, Musul ile Bağdat arasında yer alan Şerkat bölgesini de DEAŞ'a kaptırdı. Terör örgütü bir gece baskınıyla Selahaddin ilinin Şerkat ilçesinin kontrolünü büyük ölçüde sağladı ve kaymakamlık binasını da ele geçirdi.

İKİ KOLDAN SALDIRI

Musul'u bir gecede sayıları sadece yüzleri bulan DEAŞ'lı teröriste terk eden Irak yönetimi, sınır güvenliği ve eğitim amaçlı Başika'da bulunan Türk askerini mesele ederken bir bölgeyi daha terör örgütüne kaptırdı. Topraklarındaki 63 ülke askerlerinin varlığını unutan ve TBMM'de çıkan tezkere sonrası Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Irak, Musul'u almak bir kenara topraklarını koruyamadığını bir kere daha gösterdi. 22 Eylül'de Haşdi Şabi milislerinin desteği ile 3 günlük operasyon sonucu DEAŞ'tan aldıkları Şerkat ilçesini, tekrar örgüte teslim etmek zorunda kaldılar. DAEŞ sadece birkaç saatte Şerkat'ı iki koldan saldırarak tekrar aldı.

MECLİS DOĞRULADI

Şerkat İlçe Meclisi Başkanı Ali Dudi, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un güneyinde, Bağdat'ın ise kuzeyinde bulunan Şerkat'ın büyük ölçüde terör örgütün kontrolüne geçtiğini ve kaymakamlık binasını da kaybettiklerini doğruladı.

ABD İŞGALCİ OLDUĞUNU UNUTTU

ABD Başkanı Obama'nın DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk, Türk askerleri yerel güçleri eğitmek için Musul Başika'da Irak hükümetinin tam rızasıyla kalmalı dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin düzenlediği basın toplantısına katılan McGurk, ülkesinin Irak'ta işgalci konumda olduğunu da unuttu ve "Biz de Irak hükümetinin rızası olmadan hiçbir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. McGurk, Türk askerinin Başika'da konuşlandırılmasına Irak hükümetinin rızasının olmadığını dile getirdi. Oysa hem Bağdat'ın kamptan haberi vardı; hem de Türkiye, BM 51. maddesine göre sınır güvenliği için Musul ve Başika noktalarında askeri operasyon düzenleyebilir ve kamp kurabilir.

IRAK MEZHEPÇİLİK YAPARAK KURTULMAZ

El Şark Forum 2016 İstanbul Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bölgedeki krizlerin nedeni aşırılık ve mezhepçilik' ifadelerini kullandı. Bir katılımcının "Türkiye olarak, bölgedeki krizlere karşı nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, Kalın, "Bölgenin en büyük sorunu aslında aşırıcılık ve mezhepçilik. Bunun en büyük örneğini de Irak'ta görüyoruz" dedi. Sözcü, "Irak hükümeti Şii ağırlıklı bir yönetimi tercih etti bu da DEAŞ'ın doğmasına sebep oldu. Bunun en büyük örneği de Musul. 250-300 DEAŞ'lı bir günde Musul'u ele geçirdi. Şii hükümetine tepki olarak. Biz aslında aşırıcılığı ve mezhepçiliği yok etsek bölgede böyle sorunlarla karşılaşmayız" şeklinde konuştu.