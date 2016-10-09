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Bir garip ödül

Bir garip ödül
Almanya'yı ziyaret eden 'a, Ortadoğu'daki barış çabalarından dolayı Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü verildi. Bölgede yaşanan krizlere ve çatışmalara dikkati çeken Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Suriye'deki iç savaştan kaçan insanlardan 656 bininin Ürdün'de yaşadığını söyledi. Türkiye'nin 3 milyon mültecinin hayatını kurtarması, 81 ilde kucak açması ödül töreninde gündeme gelmedi.
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