Bir garip ödül

Almanya'yı ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, Ortadoğu'daki barış çabalarından dolayı Uluslararası Vestfalya Barış Ödülü verildi. Bölgede yaşanan krizlere ve çatışmalara dikkati çeken Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Suriye'deki iç savaştan kaçan insanlardan 656 bininin Ürdün'de yaşadığını söyledi. Türkiye'nin 3 milyon mültecinin hayatını kurtarması, 81 ilde kucak açması ödül töreninde gündeme gelmedi.
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