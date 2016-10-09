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, ’i görmezden geldi

Belçika, Paris’i görmezden geldi
Belçika polisinin birçok kez, 'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen ve 129 kişinin öldüğü ları önleme fırsatı varken, personel eksikliği gerekçesiyle saldırganlara müdahale etmediği belirtildi. Belçika'da polisin faaliyetlerini denetleyen "P Komitesi"nin hazırladığı rapora göre, güvenlik güçleri 13 kez Paris saldırılarını önleme şansı elde etti. Bu açıklama, Fransız yetkilileri kızdırdı. Saldırıdan sonra Belçika'ya tepki gösteren Fransız yetkililer, "O tarihlerdeki tepkimizde ne kadar haklı olduğumuz, raporlarla kanıtlandı" dedi.
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