Belçika, Paris’i görmezden geldi

Belçika polisinin birçok kez, Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen ve 129 kişinin öldüğü saldırıları önleme fırsatı varken, personel eksikliği gerekçesiyle saldırganlara müdahale etmediği belirtildi. Belçika'da polisin faaliyetlerini denetleyen "P Komitesi"nin hazırladığı rapora göre, güvenlik güçleri 13 kez Paris saldırılarını önleme şansı elde etti. Buaçıklama, Fransız yetkililerikızdırdı. Saldırıdan sonra Belçika'ya tepki gösteren Fransız yetkililer, "Otarihlerdeki tepkimizdene kadar haklı olduğumuz,raporlarla kanıtlandı" dedi.
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