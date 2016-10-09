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Alman katiller gözaltında

Alman katiller gözaltında
Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesi Almanya'nın gündemini sarstı. Çetenin Türk kökenli lideri 'un 21 mermi ile öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı. Motosiklet çetesinin Frankfurt'taki Alman üyelerinin bir süredir Giessen'deki Türk kökenli üyelerle anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu. Gözaltına alınan kişilerin de Frankfurt'taki 'Cehennem Melekleri' üyesi oldukları belirtildi. Alman polisi, gözaltılarla ilgili detaylı açıklama yapmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.
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