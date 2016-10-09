Alman katiller gözaltında

Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesi Almanya'nın gündemini sarstı. Çetenin Türk kökenli lideri Aygün Mucuk'un 21 mermi ile öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı. Motosiklet çetesinin Frankfurt'taki Alman üyelerinin bir süredir Giessen'deki Türk kökenli üyelerle anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu. Gözaltına alınan kişilerin de Frankfurt'taki 'Cehennem Melekleri' üyesi oldukları belirtildi. Almanpolisi, gözaltılarla ilgilidetaylı açıklama yapmasınınşu an için mümkünolmadığını söyledi.
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