AK Parti’nin Fas zaferi

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinin sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, büyük bir zafer kazandı. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 99, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin 80 milletvekili çıkardığı belirtildi. Adalet ve KalkınmaPartisi Genel BaşkanıBenkiran, "İnşallah açık araile birinci parti olarak seçimitamamlayacağız. Hükümet olarak hayata geçirdiğimiz projeleri daha da geliştireceğiz" dedi.
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