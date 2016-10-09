  1. Yerle bir etti
  2. Bir garip ödül

AK Parti’nin zaferi

AK Parti’nin Fas zaferi
Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinin sonuçlarına göre, , büyük bir zafer kazandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 99, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin 80 milletvekili çıkardığı belirtildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Benkiran, "İnşallah açık ara ile birinci parti olarak seçimi tamamlayacağız. Hükümet olarak hayata geçirdiğimiz projeleri daha da geliştireceğiz" dedi.
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